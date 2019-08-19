На Ставрополье еще 5 семей подтопленцев получили сертификаты на новое жилье

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Региональную субсидию на покупку нового жилья получили еще пять семей из Арзгирского района Ставропольского края, которые пострадали из-за проливных дождей в июле прошло года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Соответствующее распоряжение подписал глава Ставрополья Владимир Владимиров. Все пострадавшие уже получили региональную субсидию на покупку нового жилья. Речь идет о пяти семьях из села Петропавловское Арзгирского района, дома которых затопило в июле 2018 года. Их право на финансовую поддержку края на приобретение нового жилья было подтверждено в судебном порядке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в общей сложности из краевого бюджета на эти цели направлено 7,1 млн рублей.

"Помочь ставропольцам решить квартирный вопрос позволяет механизм, утвержденный постановлением правительства края. Средства краевого бюджета направляются в качестве целевой выплаты гражданам, которые лишились единственного дома в результате ЧС и не имеют правовых оснований на получение федеральной помощи по данному направлению", приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.

В начале июля 2018 года из-за длительного проливного дождя поднялся уровень воды в реке Чограй. Сильнее всего пострадало село Петропавловское, в зоне подтопления также оказались села Арзгир, Садовое, Новоромановское и поселок Чограйский. В связи с этим был введен режим чрезвычайной ситуации краевого уровня.

Ущерб был причинен нескольким десяткам жилых домов. Их владельцы получили предусмотренную законом компенсацию за утраченное имущество. В конце прошлого года субсидию на приобретение жилья уже получили 4 семьи из села Петропавловское, 1 - из села Арзгир и 1 семье из села Новоромановское.