Врачи дефицитных для Липецкой области специальностей получат соцвыплату в 1 млн рублей

ЛИПЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Врачи дефицитных специальностей, впервые устраивающиеся на работу в больницы и поликлиники Липецкой области, смогут получить единовременную социальную выплату в 1 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник журналистам временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

"Это будет единовременная социальная выплата в размере 1 млн рублей для врачей дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением", - сказал он.



При этом Артамонов отметил, что в области продолжит действовать программа "Земский доктор", которая создана для мотивации врачей жить и работать в селах, поселках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Отличительной чертой новой меры поддержки, как пояснил врио главы региона, будет возможность получения денежной выплаты независимо от размера населенного пункта, в котором врач планирует трудиться.

В пресс-службе администрации области ТАСС пояснили, что при помощи новых выплат власти намерены привлечь в регион врачей дефицитных специальностей. При этом, если суммировать выплаты по двум программам, то врачи, трудоустроившиеся в селах, смогут рассчитывать сразу на 2 млн рублей.



Сам Артамонов отметил, что наибольшая нехватка медиков в области сейчас наблюдается именно в городах, где есть большая потребность в педиатрах и терапевтах.



"Их будем стимулировать. В первую очередь, в ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в областной парламент. До конца года программа должна заработать", - подчеркнул он.

В пресс-службе также заметили и тот факт, что в списке дефицитных для Липецкой области значится 22 медицинских специальности, а общая нехватка врачей в регионе - 256 человек.