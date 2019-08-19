Власти Липецкой области передали в районы 62 новых школьных автобуса

ЛИПЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. В преддверии нового учебного года власти Липецкой области передали местным школам 62 новых автобуса, которые будут возить учеников на занятия и обратно. Об этом сообщил в понедельник врио главы администрации области Игорь Артамонов, выступая на торжественной церемонии передачи автобусов представителям 17 районов области.

"В общей сложности автобусы будут перевозить более двух тысяч детей. На закупку автобусов из областного бюджета было выделено 103,5 млн рублей", - сказал он. Артамонов отметил, что поступление в районы 62 новых школьных автобусов стало рекордным за всю историю области обновлением парка.

"Теперь дети будут ездить на новых, комфортных и безопасных машинах. Ваша задача - эксплуатировать автобусы правильно, а мы продолжим обновлять автобусный парк", - подчеркнул Артамонов, обращаясь к представителям автотранспортных предприятий.

В пресс-службе региональной администрации ТАСС пояснили, что число школьников, перевозимых автобусами к месту занятий и обратно, ежегодно увеличивается. Для их перевозок используются автобусы, находящиеся в эксплуатации не более десяти лет.

"Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации, либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников", - сказал собеседник агентства.

Он также проинформировал, что в новом учебном году более 10,5 тысяч школьников, проживающих в населенных пунктах, в которых нет школ, будут перевозиться 276 школьными автобусами по 451 маршруту в 138 школ и 61 филиал.

"На всех школьных автобусах установлены тахографы и аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS", - пояснили в пресс-службе.