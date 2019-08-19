Раздельный сбор мусора намерены внедрить на территории всей Удмуртии в ближайшие три года

ИЖЕВСК, 19 августа. /ТАСС/. Раздельный сбор мусора планируют внедрить во всех городах и населенных пунктах Удмуртии в ближайшие три года в том числе за счет установки специальных баков для сортировки, сообщил в понедельник ТАСС директор регоператора по обращению с ТКО в регионе Иван Маринин.

"Мы должный выйти на то, чтобы во всех городах и населенных пунктах в течение ближайших трех у людей была возможность сортировать отходы. Вся эта идея, все контейнеры для раздельного сбора мусора, экопункты - они преследуют одну цель - людям надо дать возможность заниматься раздельным сбором отходов", - сказал Маринин.

По его словам, к концу года во дворах Ижевска установят 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, спецбаками будут оборудованы 87% всех контейнерных площадок столицы Удмуртии. Кроме того, в 2020 году баки для различных фракций отходов начнут устанавливать в Можге.

"Это специальные сетчатые баки, которые предназначены для отходов, которые подлежат вторичному использованию, на них есть маркировка, что туда складывается. Таким образом получается дуальная система, когда отходы, которые подлежат дальнейшей сортировке, остаются в одних баках, которые не подлежат - в других", - рассказал Маринин.

Также регоператор в ближайшее время намерен начать размещать информацию о площадках для раздельного сбора мусора на картах Google. "Карта будет пополняться по мере установки новых контейнеров. На ней будет отмечен не только Ижевск, но и другие населенные пункты. Люди смогут получать информацию о ближайших площадках с разбивкой по фракциям, какой именно мусор можно будет туда сдать", - сказал Маринин.

Сортировка мусора

Единственным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии является компания "Спецавтохозяйство". Срок действия соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в республике составляет десять лет. Предприятие начало оказывать услуги с 1 января 2019 года. Сейчас на территории республики действует пять полигонов, на одном из которых в этом году за счет средств, выделенных в рамках нацпроекта "Экология", была открыта сортировочная станция. Еще три временных полигона планируют открыть в 2019 году, однако до 2023 года они должны быть закрыты и рекультивированы.

В Ижевске регулярно проходят акции "Разделяйка" и "Экодвор", во время которых жители могут сдать вторичное сырье и получить информацию о раздельном сборе отходов. Переход на раздельный сбор мусора - одна из задач, которая прописана в нацпроекте "Экология", рассчитанном на период с 2019 по 2024 годы и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.