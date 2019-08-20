Жители Бурятии подали около 900 заявлений на дальневосточный гектар с 1 августа

УЛАН-УДЭ, 20 августа. /ТАСС/. Жители Бурятии с 1 августа, когда в регионе была запущена программа "Дальневосточный гектар", подали около 900 заявлений на получение земельных участков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Со старта 1 августа в Бурятии программы "Дальневосточный гектар" жители республики подали около 900 заявлений на получение земельных участков. В основном заявители планируют строить жилье, вести личное подсобное хозяйство, а также использовать участки как сенокосы", - говорится в сообщении.

Наибольшим спросом пользуется земля в Иволгинском и Тарбагатайском районах, которые расположены близко к Улан-Удэ, находящихся рядом с Байкалом Кабанском и Прибайкальском районах, а также Селенгинском и Кяхтинском районах на юге Бурятии. "Большой популярностью пользуются компактно расположенные группы земельных участков, прилегающие к существующим селам, так называемые агломерации в районе сел Кардон, Тарбагатай Тарбагатайского района, Ключи, Каленово Иволгинского района и Турунтаево Прибайкальского района", - уточнили в пресс-службе.

По данным властей, первый заявитель, предприниматель Александр Ботов планирует построить на двух гектарах, которые он с женой выбрал в Тарбагатайском районе, мебельную фабрику.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" - теперь местные жители могут получить участки всего за 42 дня с момента подачи заявки, при этом они на пять лет освобождаются от земельного налога. С 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получат все жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 августа 2020 года- жители остальных регионов России.