В аэропорту Симферополя могут открыть автостанцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Крыма рассматривают возможность открытия автостанции на территории аэропорта Симферополь для доставки пассажиров во все населенные пункты региона. Об этом во вторник журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы с гендиректором аэропорта Евгением Плаксиным говорили о том, что будем делать автостанцию на территории аэропорта Симферополь, которая будет давать возможность уехать во все без исключения направления без дополнительных пересадок. Место подобрано, решение будет принято 15 сентября", - сказал Аксенов.

Новый терминал аэропорта Симферополь начал обслуживать пассажиров в апреле 2018 года. Общий объем частных инвестиций в его строительство составил 32 млрд рублей. Терминал рассчитан на обслуживание до 3650 пассажиров в час или 6,5 млн человек в год.

В 2018 году Крым принял рекордные 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.