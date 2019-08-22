{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на 5,5 тыс. га

Режим ЧС действуют в четырех регионах

ТАСС, 22 августа. Около 140 лесных пожаров действует на утро четверга в регионах России на площади 102,1 тыс. га. Сутками ранее площадь, охваченная огнем, составляла 107,7 тыс. га. Об этом сообщила журналистам пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 22 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 140 лесных пожаров на площади 102162 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении. Сотрудники Авиалесоохраны за минувшие сутки потушили 18 возгораний в лесном фонде на площади 89,2 тыс. га.

Наибольшее количество пожаров действует в Красноярском крае - 101 очаг на площади 81,3 тыс. га. 18 пожаров обнаружили в Забайкалье, пять возгораний тушат в Якутии. Отдельные очаги действуют на Чукотке и Камчатке, в Бурятии, Иркутской, Магаданской, Мурманской и Астраханской областях. Один лесной пожар зафиксирован в национальном парке "Забайкальский" на площади 325 га в Бурятии.

На тушении лесных пожаров задействовали 1,2 тыс. человек, 113 единиц техники, 44 воздушных судна на мониторинге и 20 - на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в четырех из них введен режим ЧС, в 41 регионе установлен особый противопожарный режим.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКамчатский крайИркутская областьМурманская областьБурятияЯкутияЗабайкальский крайКрасноярский крайАстраханская областьМагаданская областьЧукотский автономный округ
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 км
Выброс стал вторым за сутки
Читать полностью