Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на 5,5 тыс. га

ТАСС, 22 августа. Около 140 лесных пожаров действует на утро четверга в регионах России на площади 102,1 тыс. га. Сутками ранее площадь, охваченная огнем, составляла 107,7 тыс. га. Об этом сообщила журналистам пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 22 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 140 лесных пожаров на площади 102162 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении. Сотрудники Авиалесоохраны за минувшие сутки потушили 18 возгораний в лесном фонде на площади 89,2 тыс. га.

Наибольшее количество пожаров действует в Красноярском крае - 101 очаг на площади 81,3 тыс. га. 18 пожаров обнаружили в Забайкалье, пять возгораний тушат в Якутии. Отдельные очаги действуют на Чукотке и Камчатке, в Бурятии, Иркутской, Магаданской, Мурманской и Астраханской областях. Один лесной пожар зафиксирован в национальном парке "Забайкальский" на площади 325 га в Бурятии.

На тушении лесных пожаров задействовали 1,2 тыс. человек, 113 единиц техники, 44 воздушных судна на мониторинге и 20 - на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в четырех из них введен режим ЧС, в 41 регионе установлен особый противопожарный режим.