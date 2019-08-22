Тестирование электробуса Volgabus начали на маршрутах троллейбусов в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Первый электробус российского производителя Volgabus вышел на маршруты общественного транспорта в Калининграде. Тестирование будет проводиться в течение 20 дней до принятия решения о закупках такого транспорта, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В течение 20 дней, пока будут идти тестовые испытания, электробус покажет себя на всех маршрутах муниципального автопредприятия ["Калининград - Гортранс"]", - говорится в сообщении.

Как пояснил журналистам председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Олег Кутин, электробус поставлен в Калининград по договоренности с производителем для тестирования "в реальных условиях пассажирских перевозок". По итогам тестов будет приниматься решение о возможной закупке таких машин для использования на городских маршрутах.

Кутин отметил, что опыт использования электробусов не всегда оценивается положительно. "Практика разная, поэтому мы на сегодняшний день говорим о том, что, чтобы быть уверенными, что мы идем по правильному пути, мы, прежде всего, должны эту технику протестировать", - сказал он.

Представитель городской администрации отметил, что электробус мало чем отличается от привычного городского автобуса. Главное внимание будет обращаться на работу аккумуляторных батарей, которые обеспечивают его движение. "Мы должны понимать, насколько при протяженности наших маршрутов те аккумуляторы, которые предлагает Volgabus устраивают с точки зрения протяженности пути на одной зарядке", - уточнил он, добавив, что электробус будет тестироваться, в том числе на маршрутах, предполагающих подъем на возвышенность.

Купин отметил, что городские власти ориентированы на развитие экологически чистого транспорта. При этом по его словам, об отказе от какого-либо из видов общественного транспорта, в том числе трамваев, пока речь не идет.

По данным производителя, электробус Volgabus на одном заряде батареи проедет 240 км. Зарядка может производиться от обычной розетки 380 вольт. В машине 30 посадочных мест, общая вместимость - 90 человек. Стоимость одной машины, в зависимости от комплектации и объемов закупки, - от 25 до 30 млн рублей. Электробусы Volgabus уже используются в Санкт-Петербурге, Липецке и Перми.