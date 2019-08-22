Старый цех завода "Дагдизель" в Каспийском море украсили триколором в День флага РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС Дагестана в День Государственного флага России разместили 10-метровое трехцветное полотнище на неэксплуатируемой испытательной станции морского оружия - 8-м цехе завода "Дагдизель" в городе Каспийске. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Дагестану.

По информации пресс-службы ведомства, праздничная акция в День Государственного флага России состоялась по инициативе начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Наримана Казимагамедова. "Для этого был изготовлен 10-метровый флаг, который спасатели МЧС Дагестана разместили на уже не эксплуатируемой испытательной станции морского оружия - 8-м цехе завода "Дагдизель" в городе Каспийске. В мероприятии принимали участие более 30 человек личного состава и пять катеров Государственной инспекции по маломерным судам. Инициативу МЧС поддержало и вертолетное звено 10-го авиационно-спасательного отряда ФСБ России, сделав круг почета в небе над цехом № 8", - говорится в сообщении.

В дальнейшем подобные мероприятия дагестанские спасатели планируют проводить ежегодно. "Сегодня акция в первый раз проводится Главным управлением, но начало положено и в дальнейшем мы будем ежегодно проводить такие мероприятия, приуроченные к данному празднику. Флаг останется на здании до вечера и его будет видно с побережья Каспийска. День государственного флага напоминает, что мы граждане великой страны, россияне, а Россия наш общий дом", - цитирует пресс-служба ведомства первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Дагестан Олега Колпикова.

Акция вызвала живой отклик у дагестанцев и гостей республики: туристы на катерах подплывали к 8 цеху и делали фотографии на фоне государственного символа Российской Федерации. На обратном пути сотрудники МЧС прошли вдоль побережья Каспия - от городского пляжа Каспийска до пляжа "Березка" в Махачкале - и приветствовали отдыхающих звуковыми сигналами и развевающимся флагом.