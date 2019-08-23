Пострадавшим от паводка бизнесменам в Приангарье будут выдавать кредиты под 1% годовых

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Фонд микрокредитования Иркутской области будет помогать пострадавшим от паводка предпринимателям в Иркутской области под 1% годовых. Решение о снижении процентной ставки было принято правительством региона, сообщает в пятницу пресс-служба.

"Фонд микрокредитования Иркутской области принял решение об отсрочке платежей на срок до шести месяцев. Уже сейчас он предоставляет отсрочки и рассрочки по взятым ранее займам. Кроме этого, Фонд готов давать пострадавшим бизнесменам льготные кредиты под 1% годовых", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко правительство региона также предусмотрело субсидии предпринимателям для ремонта помещений и оборудования, для погашения арендных платежей. Узнать механизм получения поддержки предприниматели могут с 26 августа по 6 сентября в городе Тулуне, в консультационном центре для пострадавших от паводков предпринимателей, а также по телефонам "горячей линии".

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек. Шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.