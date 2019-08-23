Дороги в высокогорные курорты КБР отремонтируют в рамках нацпроекта

НАЛЬЧИК, 23 августа. /ТАСС/. Дороги, ведущие в Безенгийское и Чегемское ущелья Кабардино-Балкарии (КБР), отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" (БКАД). Об этом журналистам сообщил в пятницу директор Управления дорожного хозяйства региона Рафаэль Акопян.

"На данный момент по автомобильной дороге "Бабугент - Безенги" [Черекское ущелье, ведет к альплагерю "Безенги" - прим. ТАСС] уже заключены контракты, начаты работы, в этом году будет уложено около 5 км двухслойного асфальто-бетонного покрытия, до селения Къара-Суу работы завершаются в 2020 году. Автодорога "Чегем-2 - Булунгу" [Чегемское ущелье, ведет к излюбленным туристами Чегемским водопадам и альплагерям - прим. ТАСС] также в этом году, уже закантрактована [заключен контракт с подрядной организацией - прим. ТАСС] ведутся работы. В 2018 году там было отремонтировано 3 км, до этого до конца селения Лечинкай отремонтировали, в этом направлении за три года сделали около 22 км из 65", - сказал Акопян на пресс-конференции, отметив, что работы проводятся за счет средст территориального Дорожного фонда.

Он подчеркнул, что в обоих направлениях выбирают самые опасные участки. "Есть проектно-сметная документация до селения Булунгу [Чегемское ущелье], а также дальше от него до альплагерей "Башиль" и "Чегем", но нужно понимать, что там горная дорога, ее надо расширить, таких средств, чтобы все разом делать, нет, поэтому поэтапно ремонтируем. На следующий год определили подъезд к Чегемским водопадам - там часто размывает узкую дорогу, которая не соответствует ГОСТу, дорогу подмывает бурная горная река и в 2020 году там установят подпорные стенки", - добавил он.

По данным Акопяна, общая протяженность дорог, на которых проводятся ремонтные работы, в 2019 году составляет 66 км, на следующий год запланированы работы на 85 км. "До конца 2025 года планируется привести в нормативное состояние около 85% дорог в КБР (общая протяженность дорог в регионе составляет 9 тыс. км), - уточнил чиновник.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.