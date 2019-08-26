Бальнеологический комплекс построили на термальном источнике на Кубани

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Компания ООО "Термы" вложила более 150 млн рублей в строительство бальнеологической здравницы на месте действующего термального источника в хуторе Кубанском в Белореченском районе в Краснодарском крае. Комплекс, который начнет работать 1 сентября, сможет принимать до 5 тыс. гостей в год, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Соглашение было заключено Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона, администрацией Белореченского района и ООО "Термы" в 2017 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Вложив более 150 млн рублей, инвесторы полностью восстановили инфраструктуру и профилакторий, который существовал здесь, а также построили новый бальнеологический корпус с двумя бассейнами, создали пруды под рыбное хозяйство с беседками для отдыха, бассейн с термальной водой и терренкуры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Благодаря строительству комплекса созданы 50 рабочих мест. Планируется, что к летнему сезону 2020 года комплекс будет на 50% заполнен отдыхающими, всего в год он может принимать на оздоровление и отдых до 5 тыс. человек.

Развитие медицинского туризма, в том числе бальнеологии, является приоритетной задачей для Краснодарского края, который считают здравницей России. Это позволит Кубани стать круглогодичным курортным регионом.

Турпоток за первое полугодие 2019 года на Кубани увеличился на 52% по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года и превысил 7 млн туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году.

Ранее министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщала, что регион планирует увеличивать турпоток за счет развития медицинского направления. На Кубани работают порядка 200 предприятий, которые оказывают качественные оздоровительные и медицинские услуги за вполне уместные, по ее словам, деньги, это 20% от общего количества подобных учреждений, существующих в РФ.