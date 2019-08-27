Проезд по дорогам Владивостока восстановлен после ливня

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение на Университетском проспекте и на улице Олега Кошевого во Владивостоке, которое ранее было ограничено из-за подтопления в результате ливня, восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Ранее в понедельник ТАСС сообщал, что маршруты пассажирских автобусов во Владивостоке были изменены в объезд участка на Олега Кошевого из-за воды. Также из-за подтопления было осложнено движение по главной дороге острова Русского - Университетскому проспекту. "На острове Русском дорожные службы убрали бордюры, чтобы вода быстрее уходила с проезжей части, движение там сейчас восстановлено. На Олега Кошевого в районе ТЦ "Зеленый остров" также запущено движение после ухода воды. Ограничений движения по дорогам города сейчас нет", - сообщили в ГИБДД.

По информации мэрии, к середине дня в городе выпало 53 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Мобильные бригады рабочих борются с последствиями стихии, большинство зафиксированных подтоплений уже устранено. По данным на 14:00 (07:00 мск), подтопленными оставались улицы Фадеева и Спортивная. Уровень воды в зонах подтопления постепенно снижается.

Службы жизнеобеспечения Владивостока также усиленно готовятся к новым осадкам и ликвидации возможных последствий. По прогнозу синоптиков ближайшей ночью и завтра днем в городе вновь ожидаются сильные дожди с грозами.