Крупный молодежный форум против терроризма и экстремизма пройдет осенью в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Культурно-просветительский молодежный форум "Мы не хотим бояться за наше завтра" пройдет в Дагестане осенью 2019 года, в нем примут участие более 1 тыс. человек, сообщили в четверг в пресс-службе Минкультуры республики.

"Республиканский культурно-просветительский молодежный форум "Мы не хотим бояться за наше завтра" пройдет в рамках государственной программы "Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан" 18 сентября. В форуме примут участие около тысячи учащихся школ, вузов и средних специальных учебных заведений", - говорится в сообщении.

В ходе форума пройдут интерактивные мероприятия с участием известных деятелей культуры и искусств, молодежных лидеров и представителей правоохранительных органов.

"В концертной программе мероприятия с обращениями антитеррористической направленности к молодежи выступят известные дагестанские солисты, артисты дагестанской филармонии, а также представители активной творческой учащейся молодежи. Зрители увидят хореографические, театральные и музыкально-поэтические номера патриотического содержания", - сказали в пресс-службе министерства, добавив, что концерт и интервью с юными участниками форума будут в прямом эфире транслироваться в социальных сетях.

Организаторами форума выступают Министерство культуры Дагестана при поддержке Министерства по делам молодежи и Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана, а также управления образования Махачкалы.