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Северный Кавказ

Центр экспертной диагностики патологий органов грудной клетки откроют в Грозном

Центр диагностики с использованием искусственного интеллекта позволит выявлять и лечить на ранней стадии онкологические, туберкулезные и другие заболевания органов дыхания

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Высокотехнологичный центр диагностики патологий органов грудной клетки с использованием искусственного интеллекта планируют открыть в Грозном в сентябре текущего года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Высокотехнологичный центр диагностики с использованием искусственного интеллекта позволит диагностировать и лечить на ранней стадии онкологические, туберкулезные и другие заболевания органов дыхания. В сентябре оборудование поступит, и уже этой осенью центр экспертной диагностики начнет функционировать в Грозном", - отметили пресс-службе.

Чеченские специалисты посетили аналогичный центр в Израиле для обмена опытом и налаживания сотрудничества. "Данный проект реализуется по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и является пилотным, подобного центра нет в России. Региональным общественным фондом им. А. А. Кадырова уже приобретены 15 мобильных аппаратов для флюорографического обследования и три рентген-аппарата", - добавили в ведомстве.

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