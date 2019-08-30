Центр экспертной диагностики патологий органов грудной клетки откроют в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Высокотехнологичный центр диагностики патологий органов грудной клетки с использованием искусственного интеллекта планируют открыть в Грозном в сентябре текущего года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Высокотехнологичный центр диагностики с использованием искусственного интеллекта позволит диагностировать и лечить на ранней стадии онкологические, туберкулезные и другие заболевания органов дыхания. В сентябре оборудование поступит, и уже этой осенью центр экспертной диагностики начнет функционировать в Грозном", - отметили пресс-службе.

Чеченские специалисты посетили аналогичный центр в Израиле для обмена опытом и налаживания сотрудничества. "Данный проект реализуется по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и является пилотным, подобного центра нет в России. Региональным общественным фондом им. А. А. Кадырова уже приобретены 15 мобильных аппаратов для флюорографического обследования и три рентген-аппарата", - добавили в ведомстве.