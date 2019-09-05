Югра — Париж. Скульптора из Ханты-Мансийска пригласили восстанавливать Нотр-Дам

Планируется, что поездка во Францию состоится в октябре-ноябре 2019 года. Резанов предполагает, что его привлекут к работам по дереву или металлу

Александр Резанов — бывший авиационный техник, бортмеханик. Ему 65, и уже больше 40 лет он мастерит из дерева и металла разные необычные вещи. Звонок из ЮНЕСКО с предложением поучаствовать в восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери во Франции оказался для него неожиданным, поэтому поначалу Александр расценил его как шутку друзей. Он перезвонил на официальные телефоны российского представительства при ЮНЕСКО и понял, что нужно собирать документы и готовить материал. В Париж со своей лиственницей "Моя страсть — это скамейки, — рассказывает Александр Резанов. — Люблю их делать из дерева разной формы. Сколько уже изготовил и раздарил — не пересчитать. Одна из самых известных моих работ — скамейка в виде биатлонной винтовки, в которой в том числе вырезан курок. Я ее подарил Мари Дорен-Абер (французская биатлонистка, олимпийская чемпионка в смешанной эстафете 2018 года — прим. ТАСС), когда она выступала на одном из этапов Кубка мира по биатлону, который проходил в Ханты-Мансийске". Мари Дорен-Абер подарок пришелся по душе, и она увезла его к себе во Францию. Чуть позже Резанов сделал еще две таких скамейки — для родителей биатлонистки.

Описание Мари Дорен-Абер и Александр Резанов © Алексей Черенков/ТАСС

"Таких реставраторов, как я, в мире много. Все-таки удивительно, что именно мне позвонили", — скромно говорит мастер. Совсем скоро с Резановым должны связаться снова — обсудить детали поездки и, в частности, доставку лиственницы из Югры в Париж. Сотрудница российского представительства при ЮНЕСКО спрашивала, сможет ли он найти десять кубометров такого дерева для восстановления собора. Сейчас в Югре растет порядка 900 тыс. кубометров лиственницы. Причем это один из лучших ее видов, который меньше всего поддается гниению, в том числе в воде. "Она хорошая, прочная, но обычно ни на какие сооружения не идет. Единственно, что можно вспомнить, — Венеция вся стоит на сибирской лиственнице. А так, делают из лиственницы оклады для домов, иногда мебель, декоративные элементы у зданий", — говорит скульптор.

Резанову нужно знать, для чего этот материал потребуется, что конкретно нужно — бревна, брусок, доски, а также кто и как будет оплачивать закупку и доставку. "Рыночная цена куба — около 9 тыс. рублей. За десять кубов — около 90 тыс. рублей. Доставка выйдет примерно в три раза дороже, т.е. около 270 тыс. рублей. Для восстановления собора — не дорого и качественно", — поясняет мастер. Цех деревообрабатывающего предприятия располагается в Нягани. Там лиственницу распилят, упакуют, получат соответствующие документы и отправят в Париж. "Это не такая прям заслуга. Просто зарубежная командировка. Просто собор всемирно известный. Что тут такого в этой поездке? — говорит Резанов. — Орган, витражи или иконостас мне восстанавливать не дадут. Скорее всего, выдадут тележку, буду уголь разгружать. Но это я шучу. Если серьезно, то, скорее всего, меня задействуют в каких-то работах по дереву или металлу. Это моя специализация. Возможно, буду клеить, паять, сшивать".

Как предварительно сообщили Резанову в ЮНЕСКО, планируется, что поездка в Париж состоится в октябре-ноябре 2019 года. Она продлится полгода. Вначале примерно две недели займут курсы французского языка. "Это позволит мне значительно подтянуть свои навыки в общении. Сейчас я его знаю очень плохо. Билеты туда и обратно, пребывание там должно взять на себя российское представительство при ЮНЕСКО. Шенгенская виза у меня открыта на полгода. Но в ЮНЕСКО сказали, что могут на два года открыть", — поясняет собеседник. На вопрос, отпустит ли его работодатель, он отвечает: "Конечно, отпустят. Я скоро перехожу работать в "Самаровский Чугас" (природный парк в Ханты-Мансийске — прим. ТАСС). Они меня два года ждали. Подождут еще полгода". Тронных дел мастер Много лет назад у него появилось негласное прозвище — "тронных дел мастер". В 2010 году незадолго до старта Шахматной олимпиады Резанову поступил заказ сделать что-то интересное к предстоящим играм. Шахматный трон настолько понравился игрокам и представителям ФИДЕ, что на нем расписались Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир Крамник и другие известные шахматисты. Еще один трон Резанова хранится в столице Норвегии Осло в музее биатлона. Сделал он его к одному из этапов Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Подлокотники в виде бивней мамонта, спинка из винтовок, сбоку кедр с лыжней. Еще на нем вырезан известный дугообразный оранжевый мост биатлонного стадиона в Ханты-Мансийске. Автографы на нем оставили более 300 спортсменов, а женская сборная Франции — даже следы от поцелуев.

Самому давнему трону (по первоначальной задумке креслу ямщика) около 20 лет. Основа и спинка — дуга с колокольчиком, в которую по бокам воткнуты два топора-подлокотника. В роли сиденья — ушат. "В марте 2000 года во время одного из интервью тогда еще губернатор Югры Александр Филипенко сказал, что кто сядет в этот трон и загадает желание, у того оно сбудется. Так пошло поверье, что трон исполняет желания. За почти 20 лет в нем кто только не сидел, загадывая желания, — сотни людей: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Миронов, нынешний губернатор Югры Наталья Комарова. Это достоверно, есть фотографии", — заверяет собеседник. По его словам, потом трон на множество выставок возили. В итоге "кресло" пришло в негодность. Недавно скульптор закончил его восстанавливать, теперь выглядит как новое.

Еще один трон он сделал из металла. Сваркой по периметру изготовил орнамент, напоминающий кору дерева. Сиденье сделал похожим на спил дерева. Слева на спинке в ближайшее время должна появиться виноградная лоза и кедровая шишка, а справа уже сидит металлический дятел. Если нажимать ему на хвост, то он совершает движения, напоминающие долбление дерева в лесу. Шить, пилить, строгать В свободное от работы время Резанов старается путешествовать. Часто именно в поездках у него рождаются идеи новых работ. Несколько лет назад съездил в Ватикан и увидел шедевр Леонардо да Винчи — деревянный крест, а на нем вырезанный из дерева Иисус Христос. Вернувшись в Ханты-Мансийск, решил попробовать сделать такое самостоятельно. Купил куб липы и уже третий год пытается успеть закончить Распятие Христово к Пасхе. "Сделал примерно таких же размеров распятие, потом вырезал Иисуса Христа. Очень тонкая работа — борода, волосы. Как закончу, возможно, отправится работа в Сирию в один из разрушенных храмов", — рассказывает он.

Возле мастерской стоит деревянный чум, но не круглой, а многогранной формы. Это еще одна работа Резанова. Люстру в нем он вырезал из дерева в виде нескольких самых больших рыб, которые были выловлены в Югре: окуня, карася, стерляди. Вверху, где у чума должен быть дымоход, сделал картину в виде летящей по небу стаи лебедей. "Внутри чума повесил картину "Хант дошел до края Вселенной", которую сам нарисовал. На ней хант как бы в космосе смотрит на Сатурн и вдалеке видит Землю", — поясняет он. Женская половина отделяется от мужской в чуме занавеской, на которой мастер изобразил один из национальных обрядов народов Севера — Медвежий праздник. На ней нарисованы идолы, веселящиеся люди, шкура медведя. На стенах чума он выжег лисиц, бегущих оленей, проплывающих в лодке и занятых делами жителей поселения, играющих детей, встающее утром солнце.