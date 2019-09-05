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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Югра — Париж. Скульптора из Ханты-Мансийска пригласили восстанавливать Нотр-Дам

Александр Резанов
© Алексей Черенков/ТАСС
Планируется, что поездка во Францию состоится в октябре-ноябре 2019 года. Резанов предполагает, что его привлекут к работам по дереву или металлу

Александр Резанов — бывший авиационный техник, бортмеханик. Ему 65, и уже больше 40 лет он мастерит из дерева и металла разные необычные вещи. Звонок из ЮНЕСКО с предложением поучаствовать в восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери во Франции оказался для него неожиданным, поэтому поначалу Александр расценил его как шутку друзей. Он перезвонил на официальные телефоны российского представительства при ЮНЕСКО и понял, что нужно собирать документы и готовить материал.

В Париж со своей лиственницей

"Моя страсть — это скамейки, — рассказывает Александр Резанов. — Люблю их делать из дерева разной формы. Сколько уже изготовил и раздарил — не пересчитать. Одна из самых известных моих работ — скамейка в виде биатлонной винтовки, в которой в том числе вырезан курок. Я ее подарил Мари Дорен-Абер (французская биатлонистка, олимпийская чемпионка в смешанной эстафете 2018 года — прим. ТАСС), когда она выступала на одном из этапов Кубка мира по биатлону, который проходил в Ханты-Мансийске".

Мари Дорен-Абер подарок пришелся по душе, и она увезла его к себе во Францию. Чуть позже Резанов сделал еще две таких скамейки — для родителей биатлонистки.

Мари Дорен-Абер и Александр Резанов Алексей Черенков/ТАСС
Описание
Мари Дорен-Абер и Александр Резанов
© Алексей Черенков/ТАСС

"Таких реставраторов, как я, в мире много. Все-таки удивительно, что именно мне позвонили", — скромно говорит мастер.

Совсем скоро с Резановым должны связаться снова — обсудить детали поездки и, в частности, доставку лиственницы из Югры в Париж. Сотрудница российского представительства при ЮНЕСКО спрашивала, сможет ли он найти десять кубометров такого дерева для восстановления собора. Сейчас в Югре растет порядка 900 тыс. кубометров лиственницы. Причем это один из лучших ее видов, который меньше всего поддается гниению, в том числе в воде. "Она хорошая, прочная, но обычно ни на какие сооружения не идет. Единственно, что можно вспомнить, — Венеция вся стоит на сибирской лиственнице. А так, делают из лиственницы оклады для домов, иногда мебель, декоративные элементы у зданий", — говорит скульптор.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Резанову нужно знать, для чего этот материал потребуется, что конкретно нужно — бревна, брусок, доски, а также кто и как будет оплачивать закупку и доставку. "Рыночная цена куба — около 9 тыс. рублей. За десять кубов — около 90 тыс. рублей. Доставка выйдет примерно в три раза дороже, т.е. около 270 тыс. рублей. Для восстановления собора — не дорого и качественно", — поясняет мастер.

Цех деревообрабатывающего предприятия располагается в Нягани. Там лиственницу распилят, упакуют, получат соответствующие документы и отправят в Париж.

"Это не такая прям заслуга. Просто зарубежная командировка. Просто собор всемирно известный. Что тут такого в этой поездке? — говорит Резанов. — Орган, витражи или иконостас мне восстанавливать не дадут. Скорее всего, выдадут тележку, буду уголь разгружать. Но это я шучу. Если серьезно, то, скорее всего, меня задействуют в каких-то работах по дереву или металлу. Это моя специализация. Возможно, буду клеить, паять, сшивать".

Описание
© EPA-EFA/STEPHANE DE SAKUTIN/POOL

Как предварительно сообщили Резанову в ЮНЕСКО, планируется, что поездка в Париж состоится в октябре-ноябре 2019 года. Она продлится полгода. Вначале примерно две недели займут курсы французского языка. "Это позволит мне значительно подтянуть свои навыки в общении. Сейчас я его знаю очень плохо. Билеты туда и обратно, пребывание там должно взять на себя российское представительство при ЮНЕСКО. Шенгенская виза у меня открыта на полгода. Но в ЮНЕСКО сказали, что могут на два года открыть", — поясняет собеседник.

На вопрос, отпустит ли его работодатель, он отвечает: "Конечно, отпустят. Я скоро перехожу работать в "Самаровский Чугас" (природный парк в Ханты-Мансийске — прим. ТАСС). Они меня два года ждали. Подождут еще полгода".

Тронных дел мастер

Много лет назад у него появилось негласное прозвище — "тронных дел мастер". В 2010 году незадолго до старта Шахматной олимпиады Резанову поступил заказ сделать что-то интересное к предстоящим играм. Шахматный трон настолько понравился игрокам и представителям ФИДЕ, что на нем расписались Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир Крамник и другие известные шахматисты.

Еще один трон Резанова хранится в столице Норвегии Осло в музее биатлона. Сделал он его к одному из этапов Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Подлокотники в виде бивней мамонта, спинка из винтовок, сбоку кедр с лыжней. Еще на нем вырезан известный дугообразный оранжевый мост биатлонного стадиона в Ханты-Мансийске. Автографы на нем оставили более 300 спортсменов, а женская сборная Франции — даже следы от поцелуев.

Описание
© Алексей Черенков/ТАСС

Самому давнему трону (по первоначальной задумке креслу ямщика) около 20 лет. Основа и спинка — дуга с колокольчиком, в которую по бокам воткнуты два топора-подлокотника. В роли сиденья — ушат. "В марте 2000 года во время одного из интервью тогда еще губернатор Югры Александр Филипенко сказал, что кто сядет в этот трон и загадает желание, у того оно сбудется. Так пошло поверье, что трон исполняет желания. За почти 20 лет в нем кто только не сидел, загадывая желания, — сотни людей: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Миронов, нынешний губернатор Югры Наталья Комарова. Это достоверно, есть фотографии", — заверяет собеседник. 

По его словам, потом трон на множество выставок возили. В итоге "кресло" пришло в негодность. Недавно скульптор закончил его восстанавливать, теперь выглядит как новое.

Описание
© Алексей Черенков/ТАСС

Еще один трон он сделал из металла. Сваркой по периметру изготовил орнамент, напоминающий кору дерева. Сиденье сделал похожим на спил дерева. Слева на спинке в ближайшее время должна появиться виноградная лоза и кедровая шишка, а справа уже сидит металлический дятел. Если нажимать ему на хвост, то он совершает движения, напоминающие долбление дерева в лесу.

Шить, пилить, строгать

В свободное от работы время Резанов старается путешествовать. Часто именно в поездках у него рождаются идеи новых работ. Несколько лет назад съездил в Ватикан и увидел шедевр Леонардо да Винчи — деревянный крест, а на нем вырезанный из дерева Иисус Христос. Вернувшись в Ханты-Мансийск, решил попробовать сделать такое самостоятельно. Купил куб липы и уже третий год пытается успеть закончить Распятие Христово к Пасхе. "Сделал примерно таких же размеров распятие, потом вырезал Иисуса Христа. Очень тонкая работа — борода, волосы. Как закончу, возможно, отправится работа в Сирию в один из разрушенных храмов", — рассказывает он.

Описание
© Алексей Черенков/ТАСС

Возле мастерской стоит деревянный чум, но не круглой, а многогранной формы. Это еще одна работа Резанова. Люстру в нем он вырезал из дерева в виде нескольких самых больших рыб, которые были выловлены в Югре: окуня, карася, стерляди. Вверху, где у чума должен быть дымоход, сделал картину в виде летящей по небу стаи лебедей. "Внутри чума повесил картину "Хант дошел до края Вселенной", которую сам нарисовал. На ней хант как бы в космосе смотрит на Сатурн и вдалеке видит Землю", — поясняет он.

Женская половина отделяется от мужской в чуме занавеской, на которой мастер изобразил один из национальных обрядов народов Севера — Медвежий праздник. На ней нарисованы идолы, веселящиеся люди, шкура медведя. На стенах чума он выжег лисиц, бегущих оленей, проплывающих в лодке и занятых делами жителей поселения, играющих детей, встающее утром солнце.

Описание
© Алексей Черенков/ТАСС

В конце нашей беседы он показывает действующую модель трактора ДТ-75 из металла примерно полметра шириной и около полуметра высотой. У него есть кондиционер, электродвигатель, а в окнах вместо стекла пластмасса.

Говорю, что уж больно все красиво сделано. Резанов реагирует скромно: так может каждый, главное захотеть. "Я все делаю, что может делать человек руками. Без ограничений. Шить, пилить, строгать, вырезать из дерева, рисовать, — говорит он, а потом добавляет: — Ничего такого нет. Каждый может, если захочет. Все люди одинаковые, просто у одних есть желание что-то делать руками, а других его нет. Это у всех заложено в природе. Берешь, пилишь, строгаешь. Приходит результат. Кто-то говорит: я не умею. Возьми — и все получится".

Алексей Черенков

Теги
Ханты-Мансийский автономный округПожар в соборе Парижской Богоматери
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