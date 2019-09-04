Власти Якутии сообщили, что из-за обмеления реки Лены усложнился завоз топлива в регион

ТАСС, 4 сентября. Завоз топлива на отдаленные территории Якутии усложнился из-за обмеления реки Лена. Власти принимают меры для доставки грузов до завершения навигационной кампании, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Из-за обмеления реки Лена под городом Якутском усложнился завоз авиакеросина. Для решения данного вопроса оперативно подготовлена Покровская нефтебаза. На сегодняшний день там уже происходит прием топлива, которое завозит "Роснефть-аэро". Также есть возможность доставки авиакеросина железнодорожным траспортом", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что практически на всех реках Якутии наблюдается маловодье. Навигационная кампания в республике продолжается. Уже завезено 77% груза от плана. Это топливо, продукты питания, стройматериалы и другие товары. До конца навигации осталось чуть больше месяца.

"По общим объемам может быть завезено практически все запланированное, но может случиться, что не успели завезти 1 тыс. тонн топлива в какой-нибудь дальний поселок. На общие объемы это особо не повлияет, но, по сути, это срыв всей навигации. Мы все понимаем, что от этого завоза зависит качество жизни людей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства республики Алексея Колодезникова.

Ранее сообщалось, что власти ввели в Якутске режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению города. Компания "Водоканал" принимает меры по беспрепятственному доступу воды из Лены к чаше водозабора.