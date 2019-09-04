Ущерб дорогам Магаданской области от паводка оценивается в 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Магаданской области оценили ущерб региональным дорогам от прошедшего в августе паводка в 1 млрд рублей. Об этом в среду сообщил глава региона Сергей Носов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Паводок прошел в пяти городских округах Магаданской области из-за обильных дождей в начале августа. Его интенсивность стала рекордной с 1939 года.

"Чтобы восстановить хотя бы до того уровня, как было, необходимо около 1 млрд рублей. Речь идет о том, что размыты, уничтожены довольно протяженные участки региональных дорог", - сказал Носов.

Он уточнил, что серьезного ущерба населению и муниципалитетам удалось избежать.

По словам Носкова, для восстановления дорог власти региона рассчитывают привлечь средства из резерва правительства РФ. Соответствующее обращение уже направлено.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.