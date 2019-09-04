Власти Сахалина попросили Путина добавить в список ветхого жилья 180 тыс. кв. метров

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить в список находящегося в регионе ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, дополнительные 180 тыс. кв. метров.

"Чтобы исправить ошибку, мы обратились в правительство Российской Федерации с просьбой включить дополнительные 180 тыс. кв. метров. Владимир Владимирович, просим поддержать наше обращение", - обратился к президенту врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

Сейчас объем ветхого и аварийного жилья в регионе по показателям на 1 января 2017 года составляет 128 тыс. кв. метров.

По словам главы региона, невключенные в общий объем 180 тыс. кв. метров непригодного жилья появились на Сахалине в результате нефтегорского землетрясения, произошедшего в Охинском районе в 1995 году. Все они оформлены надлежащим актом, но ошибочно не учтены в федеральном проекте "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем аварийного и ветхого жилья в регионе составляет 1,2 млн кв. метров - почти 10% от всего жилого фонда островов.

Ранее Лимаренко заявлял, что ветхое и аварийное жилье на Сахалине и Курилах, признанное таковым до 1 января 2017 года, планируется расселить до конца 2020 года - в три раза быстрее намеченного ранее срока. В 2019 году финансирование программы по переселению в регионе увеличено с 1,2 млрд рублей до 4,1 млрд рублей. В частности, 3,2 млрд рублей заложено в региональном бюджете на приобретение квартир, 800 млн рублей выделят на строительство новых домов, 31 млн рублей предусмотрен на капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда, еще 100 млн рублей региональные власти потратят на выкуп аварийного жилья у собственников.

В начале лета ТАСС сообщал, что до конца 2019 года в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в эксплуатацию будет введено не менее 300 тыс. кв. метров жилья. Показатели за первые восемь месяцев уже на 40% превысили цифры аналогичного периода прошлого года. Всего в 2018 году было введено в эксплуатацию 260 тыс. кв. метров. За пять ближайших лет островные власти намерены построить более 3 млн кв. метров жилья.

Нефтегорское землетрясение

На Сахалине 28 мая 1995 года произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,6. Оно полностью разрушило поселок Нефтегорск в Охинском районе. Погибли 2040 человек из 3197, составлявших его население. 720 человек получили ранения. Нефтегорск было решено не восстанавливать, уцелевших жителей переселили в другие населенные пункты Сахалинской области.

Жилье по национальному проекту

Помимо этого, власти Сахалинской области в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда" планируют в 2021 году ввести в эксплуатацию не менее 500 тыс. кв. метров жилья.

"Начиная с 2021 года [в последующие годы показатели не будут уменьшаться] не менее 500 тыс. кв. метров [будет введено в эксплуатацию]", - сообщил Валерий Лимаренко.

Помимо социального, речь идет об арендном, коммерческом жилье и индивидуальном жилищном строительстве.

По словам врио губернатора, для Сахалинской области вопрос строительства нового жилья является одним из первостепенных.

В начале лета ТАСС сообщал, что до конца 2019 года в эксплуатацию будет введено не менее 300 тыс. кв. метров жилья. Показатели за первые восемь месяцев уже на 40% превысили цифры аналогичного периода прошлого года. Всего в 2018 году было введено в эксплуатацию 260 тыс. кв. метров.

В 2020 году планируется построить не менее 400 тыс. кв. метров. За пять ближайших лет островные власти намерены ввести в эксплуатацию более 3 млн кв. метров жилья.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Государственный совет РФ 4 сентября проходит под председательством президента страны Владимира Путина во Владивостоке в рамках Пятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Его главной темой стала национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.