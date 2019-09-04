В Дагестане около 13 тыс. ополченцев вошли в списки воевавших против боевиков в 1999 году

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 13 тыс. человек включены в списки воевавших против международных бандформирований в 1999 году в Дагестане ополченцев. Об этом сообщается в среду на сайте Народного собрания Дагестана по итогам заседания республиканской комиссии по формированию перечня лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории республики.

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Заседание прошло под руководством спикера Народного собрания региона Хизри Шихсаидова.

"С докладом о ходе работы по уточнению списков ополченцев выступил первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов. На сегодняшний день в списках находятся 12 829 человек - это жители городов Махачкала и Хасавюрт, Ботлихского, Буйнакского, Казбековского, Новолакского, Цумадинского и Гумбетовского районов. Все списки заверены главами соответствующих муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Также сформированы списки лиц для вручения юбилейной медали "20 лет разгрома международных бандформирований". Шихсаидов заявил о необходимости "тщательной проверки этих списков, чтобы награды достались только тем, кто их заслужил".

"Было отмечено, что рабочая комиссия продолжит работу по уточнению списков ополченцев, которым положены ежемесячные выплаты и льготы по коммунальным платежам", - отмечается в сообщении.

В середине августа ТАСС сообщал, что власти Дагестана намерены актуализировать списки ополченцев, которые выступили против боевиков в 1999 году, все данные будут перепроверены. Сообщалось, что определение окончательных списков будет формироваться "с привлечением людей, авторитет и причастность которых к событиям тех лет не вызывают никакого сомнения". При этом власти намерены опираться на списки награжденных после событий 1999 года жителей Дагестана.

События 1999 года

Седьмого августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В августе президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков. К ветеранам боевых действий теперь приравниваются лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций.

Закон, наделяющий ополченцев статусом ветеранов боевых действий, предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по ЖКХ, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана.