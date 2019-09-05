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ВЭФ-2019

Петропавловск-Камчатский внедрит интеллектуальную систему управления городскими службами

С помощью этой системы можно ставить задачи по уборке города, вывозу мусора, очистке улиц и дорог от снега, а также контролировать их выполнение

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Дочерняя компания Сбербанка SberCloud представила на Восточном экономическом форуме облачную индустриальную IoT (internet of things, интернет вещей) систему управления муниципальными службами - "Монитор мэра", внедренную на Дальнем Востоке в Петропавловске-Камчатском. Об этом говорится в сообщении SberCloud.

Как напомнили в компании, Петропавловск-Камчатский отличается особыми метеорологическими условиями, в связи с чем резко возрастает значимость коммунальных служб.

"Монитор мэра" - это технологическое решение, которое работает в облаке SberCloud и позволяет провести глубокую модернизацию управления городскими службами. С помощью этой системы можно ставить задачи по уборке города, вывозу мусора, очистке улиц и дорог от снега, а также контролировать их выполнение.
 

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ВЭФ-2019
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