Петропавловск-Камчатский внедрит интеллектуальную систему управления городскими службами

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Дочерняя компания Сбербанка SberCloud представила на Восточном экономическом форуме облачную индустриальную IoT (internet of things, интернет вещей) систему управления муниципальными службами - "Монитор мэра", внедренную на Дальнем Востоке в Петропавловске-Камчатском. Об этом говорится в сообщении SberCloud.

Как напомнили в компании, Петропавловск-Камчатский отличается особыми метеорологическими условиями, в связи с чем резко возрастает значимость коммунальных служб.

"Монитор мэра" - это технологическое решение, которое работает в облаке SberCloud и позволяет провести глубокую модернизацию управления городскими службами. С помощью этой системы можно ставить задачи по уборке города, вывозу мусора, очистке улиц и дорог от снега, а также контролировать их выполнение.

