"Россети Сибирь" к 2021 году оснастят "умными" счетчиками 50% потребителей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в ГК "Россети") планирует к 2021 году увеличить число потребителей, оснащенных интеллектуальными приборами учета, с 28 до 50%. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме генеральный директор компании Павел Акилин. На эти цели за три года будет направлено 3,5 млрд рублей.

"У нас уже порядка 28% наших потребителей оснащены интеллектуальными приборами учета. Если говорить о нынешней ситуации, то в целом по компании подписано договоров на 3,5 млрд рублей именно по установке таких приборов в 2019, 2020, 2021 году. После реализации этих масштабных инвестиций к 2021 году у нас будет 50% потребителей с интеллектуальными приборами учета", - сказал Акилин.

По его словам, "умные" счетчики существенно снизят потери электрической энергии и позволят потребителям не передавать самостоятельно показания.

"Следующий шаг - мы сможем увидеть, если происходят перерывы в электроснабжении, проанализировать и своевременно отреагировать на эту ситуацию, а не ждать звонка от потребителя", - добавил руководитель "Россети Сибирь".

Он уточнил, что для этого понадобится "большие данные" (Big Data), чтобы аккумулировать и обрабатывать всю необходимую информацию и делать определенные аналитические выводы. "То есть необходимы элементы искусственного интеллекта. Но в целом они ("умные" счетчики - прим. ТАСС) позволяют это сделать", - подытожил Акилин.

Big Data - это концепция сбора, хранения, обработки и использования всевозможных данных, полученных от людей или цифровых устройств.

"Россети Сибирь" (МРСК Сибири) осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.