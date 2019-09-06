Сахалинская область получит более 936 млн руб. на переселение из ветхих и аварийных домов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписали соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ, которое поможет сократить сроки переселения жителей региона из аварийного жилья с шести до двух лет. В течение трех лет на эти цели регион получит более 936 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе областного правительства.

"Благодаря этому [подписанию соглашения] Сахалинская область получит дополнительное финансирование на переселение жителей аварийных домов. Более 936 млн рублей на эти цели выделит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

До конца 2019 года в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в эксплуатацию будет введено не менее 300 тыс. кв. метров жилья. Показатели за первые восемь месяцев уже на 40% превысили цифры аналогичного периода прошлого года, всего в 2018 году было введено в эксплуатацию 260 тыс. кв. метров. В 2020 году планируется построить не менее 400 тыс. кв. метров, в 2021 - не менее 500. За пять ближайших лет островные власти намерены ввести в эксплуатацию более 3 млн кв. метров жилья.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.