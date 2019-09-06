Паводок в Хабаровском крае осложнил реализацию нацпроектов

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Паводковая ситуация в Хабаровском крае, в результате которой оказались подтоплены десятки поселений, осложнила проведение работ по строительству дорог и ремонту дворов в рамках нацпроектов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор края Сергей Фургал.

"Действительно, сложная паводковая ситуация и муссонные дожди отрицательно повлияли на реализацию национальных проектов. Так, паводок осложнил работы по строительству и ремонту ряда дорог, при этом перенос сроков исполнения этих контрактов не планируется. Осложнены и работы по обустройству общественных и дворовых территорий, скверов, парков, по реконструкции и строительству спортсооружений", - сказал Фургал.

Он сообщил, что имеющиеся отставания в регионе нагонят в ближайшие месяцы.

Фургал добавил, что большая вода в регионе оказала влияние и на реализацию задач национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которых предполагается развитие агропромышленного сектора в регионе. Под воду ушло 21,8 тыс. га посевов, сенокосов и пастбищ, а также около 2,2 тыс. дачных участков и 1,2 тыс. личных подсобных хозяйств.

В Хабаровском крае реализуется 11 национальных проектов: "Демография", "Образование", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Экология", "Цифровая экономика", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости".

В регионе с конца июля складывается сложная гидрологическая обстановка. Из-за сильных дождей, прошедших в разных регионах Дальнего Востока, сформировался паводок на Амуре и на других реках, идет подъем грунтовых вод. По данным за прошлые сутки, в зоне паводка находятся 79 населенных пунктов. В 49 из них отмечается подтопление 213 частных жилых домов и 888 приусадебных участков. Водой размыты 99 участков дорог, также подтоплено около 2 тыс. дачных участков.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.