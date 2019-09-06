Новый конгресс-центр может появиться во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Фонд "Росконгресс" готовит обоснование по строительству нового конгрессно-выставочного центра во Владивостоке. Об этом сообщил директор фонда Александр Стуглев в ходе сессии "Инфраструктура будущего: создавая новые центры притяжения на Дальнем Востоке" на Восточном экономическом форуме.

"Сейчас "Росконгресс" участвует в подготовке обоснования по строительству нового конгрессно-выставочного центра во Владивостоке. Вполне возможно, что их может быть несколько. Стоит обратить внимание о необходимости такой инфраструктуры для Дальневосточного финансового университета. На его площадке проводить [Восточный экономический форум] можно, но инфраструктура возводится временно. И ежегодно, проводя значимые события, лучше иметь постоянную инфраструктуру", - сказал Стуглев.

По его словам, вложенные один раз инвестиции позволят сэкономить и время, и финансовые ресурсы на возведение разовых конструкций под мероприятие. Кроме того, студентам ДВФУ, на площадке которого в сентябре ежегодно проводится масштабное экономическое событие, не придется откладывать начало учебного года.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.