Минстрой: стратегия развития ЖКХ может быть принята в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Стратегия развития ЖКХ до 2035 года может быть принята летом 2020 года. Об этом ТАСС в пятницу рассказала директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Светлана Никонова в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы надеемся, что к июлю следующего года стратегия будет принята, потому что она идет в развитие и взамен завершающейся стратегии, которая у нас заканчивается 2020 годом. Соответственно, абсолютно точно до конца 2020 года мы должны уже будем иметь не просто принятый документ, а еще и план действий в ее реализации", - сказала она.

По словам Никоновой, к настоящему моменту практически все проектные команды, участвующие в разработке стратегии, представили свои предложения. "Мы занимаемся их консолидацией. Срок вноса концепции стратегии в правительство для последующего обсуждения и детализации - 1 ноября этого года. Дальше по плану проведение обсуждений на площадке правительства", - сказала она.

Стратегия развития ЖКХ до 2035 года будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, кадровой политике. Стратегия будет учитывать также отраслевые стратегии развития, нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Экология".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.