В Карачаево-Черкесии после реконструкции открыли участок дороги Черкесск-Домбай

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие участка трассы А-155 Черкесск-Домбай после реконструкции состоялось в пятницу в Карачаево-Черкесии (КЧР), передает корреспондент ТАСС.

"С каждым годом количество туристов, которые прибывают к нам в республику, заметно увеличивается, и трасса Черкесск-Домбай является одним из самых востребованных туристических направлений. Уверен, что эта современная дорога, являющаяся связующим звеном между знаменитыми на всю Россию курортами, станет мощным импульсом для дальнейшего развития региона, в том числе в туристической сфере", - сказал на церемонии глава КЧР Рашид Темрезов.

Начальник ФКУ УПРДОР "КАВКАЗ" Руслан Лечхаджиев отметил, что при реконструкции участка был проведен большой объем работ. "При проведении работ по реконструкции данного участка удалось... разделить транспортные потоки, выполнить большой объем работ по противооползневым мероприятиям и, самое главное, провести искусственное освещение в населенных пунктах Важное, Красногорская, Правокубанский и Сары-Тюз", - сказал он.

Федеральная автомобильная дорога A-155 связывает Черкесск с горнолыжными центрами на Домбае, в Архызе, Теберде, с астрофизической обсерваторией РАН, аэропортом Минеральных Вод. Ранее участок с 23 по 38 км трассы А-155 был двухполосным, в рамках реконструкции дорога была расширена до четырех полос, были установлены барьеры и металлические ограждения для пешеходных переходов. По данным дорожников, реконструкция позволит увеличить пропускную способность дороги в 2,5 раза и составит 50 тыс. транспортных средств в сутки.