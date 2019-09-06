Самым крупным арбузом России стала ягода из Ставропольского края весом почти в 48 кг

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Самый большой арбуз России 2019 года определили на "Агро-баттле" в Ставропольском крае. Ягоды были представлены из Ставропольского и Краснодарского краев, Оренбургской и Белгородской областей. Победителем стал ставропольский арбуз весом почти в 48 кг, передает корреспондент ТАСС.

"Для обеспечения достоверности и беспристрастности при определении победителя в номинации "Самый большой арбуз" было проведено контрольное снятие показателей весов с применением эталонных единиц массы. Весы были признаны пригодными для взвешивания арбузов", - сказала журналистам заместитель директора регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Людмила Богословская, контролировавшая замеры.

Арбузы на весы приносили по два помощника. Торжественная церемония взвешивания прошла в присутствии зрителей. Самым тяжелым стал арбуз весом 47,96 кг, выращенный в крестьянско-фермерском хозяйстве Пономарева (Ставропольский край). "Наш регион показал лучший результат, может быть, в следующем году другой регион победит, но в 2019 году самые большие арбузы растут на Ставрополье. Этот арбуз мы выращивали долго, от посадки - с февраля", - рассказал ТАСС фермер Роман Пономарев.

Инициатором баттла стал представитель "арбузной столицы России" - фермер Петр Есипчугов из Соль-Илецка (Оренбургская область). Оренбургский арбуз весом 41,52 кг занял второе место. "Это была здоровая конкуренция, думаю, с годами это мероприятие будет становиться все больше. Мы будем этот праздник делать и дальше. В этом году мы в первый раз выращивали крупноплодные гибриды, оценили свои ошибки, думаю, в следующем году победим, поскольку арбузная столица России все-таки Соль-Илецк", - пояснил ТАСС Есипчугов.

Также в рамках "Агро-баттла" эксперты определили самые сладкие арбуз и дыню и самые вкусные арбуз и дыню. Оценку вели три независимые лаборатории, для определения победителей использовалось лабораторное оборудование и проводилась дегустация.