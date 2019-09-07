Участниками проекта "Прошагай город" на Ставрополье стали более 1 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Проект "Прошагай город" прошел в Невинномысске (Ставропольский край) в день города в субботу. Участниками стали более 1 тыс. жителей моногорода, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

Проект "Прошагай город", созданный фондом с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром и Google, начался в Саткинском районе Челябинской области в феврале 2019 года. Программа направлена на привлечение туристов в моногорода и развитие экспорта туристических услуг. К проекту также присоединились "Яндекс.Карты".

"В День города 100 команд, а это более 1 тыс. человек, отправились по заранее определенным маршрутам, чтобы отметить различные интересные места промышленной столицы региона в онлайн-картах Невинномысска. Благодаря акции на карты были нанесены десятки новых объектов с фотографиями, среди них - обновленный бульвар Мира и путепровод", - говорится в сообщении.

Моногород на Ставрополье второй раз участвуют в проекте, в первый раз в конце мая 2019 года его участниками стали порядка 100 студентов и волонтеров. На электронных картах было отмечено более 40 точек. В рамках проекта "Прошагай город" добровольцы делятся на команды и отмечают на электронных картах достопримечательности, музеи, кафе, рестораны, почтовые и банковские отделения и так далее.

День города в Невинномысске начали с общегородской зарядки, ее участниками стали тысячи жителей города. На местном стадионе был организован экстремальный забег "Невинномысская миля" - более 300 человек преодолевали дистанцию с ямами, спусками и подъемами, водными преградами и грязевыми ямами. В моногороде также проходят турниры по уличному баскетболу, кроссфиту, функциональному многоборью, товарищеский матч по хоккею.