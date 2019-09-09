Женщины в Дагестане смогут получить профобразование в отпуске по уходу за ребенком

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Жительницы Дагестана, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, впервые смогут получить дополнительное профессиональное образование в рамках нацпроекта "Демография". В этом году планируется обучить более 40 женщин, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

"Минтруда Дагестана прорабатывает вопрос об организации впервые в республике профобучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. На это в бюджете региона предусмотрено 205,9 тыс. рублей", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что в этом году обучение должны пройти 44 участницы.

Он уточнил, что обучение будет проводиться в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". "Для выпускниц учреждений профобразования, находящихся в декрете, будет предложена стажировка на предприятиях и организациях как в республике, так и в других субъектах РФ", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время для организации обучения в республике проводится предварительный соцопрос, по результатам которого будет сформирован перечень наиболее востребованных профессий на рынке труда для последующего обучения данной категории женщин. "На сегодня, предварительно, это такие специальности как бухгалтер, секретарь руководителя, оператор ЭВМ и другие", - уточнил собеседник агентства.

Основная цель обучения - восстановление профессиональных навыков, повышение уровня профессиональной компетенции женщин после длительного перерыва в работе, связанного с рождением ребенка, а также возможность подбора наиболее подходящей работы для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка, добавили в ведомстве.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.