В Чечне пройдет первый Всероссийский фестиваль национальных театров

ГРОЗНЫЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Первый Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" в рамках Года театра пройдет в Грозном (Чечня) с 11 по 19 сентября. В фестивале примут участие национальные театры из 12 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова.

"В нашем регионе с 11 по 19 сентября пройдет крупное мероприятие российского уровня - первый Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" в рамках Года театра при поддержке Минкультуры РФ. "Федерация" призван собрать в Чечне национальные театры из разных регионов России для укрепления духовных, культурных, межнациональных связей между народами страны. Для показа на фестивале экспертным советом отобраны 14 спектаклей национальных театров РФ из 12 регионов страны, ожидается приезд более 600 участников и гостей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится Северо-Кавказский театральный форум "Российский театр - ХХI век. Новый взгляд" с 15 по 18 сентября.

"Проведение фестиваля и форума позволит объединить силы ведущих режиссеров, критиков, актеров для обмена опытом, культурного и духовного взаимообогащения. В рамках фестиваля и форума планируется проведение мастер-классов, круглых столов для обсуждения актуальных для российского театра проблем, конференции с участием известных критиков и театроведов, экскурсий по республике с посещением объектов культурного и исторического наследия, знакомство с культурой и традициями народов Чеченской Республики и другие мероприятия", - уточнили в пресс-службе.