Неопубликованные письма. Почему Жуковский превратился из друга императора в его врага

Ученые Томского государственного университета публикуют ранее неизвестные письма поэта Василия Жуковского, благодаря чему прояснились некоторые факты как в его биографии, так и в истории России

Томские ученые изучают эпистолярное наследие Василия Жуковского в России уже 45 лет. Сейчас идет работа над эпистолярием поэта, который будет впервые представлен в максимально полном объеме. Новые рукописи продолжают поступать к исследователям и сейчас. К середине следующего года они собираются отдать в печать очередной том собрания сочинений поэта, который будет включать найденные письма Василия Жуковского — прошения к Николаю I о помиловании декабристов, планы обучения будущего императора Александра II. Пожертвование для библиотеки сибирского вуза Василий Жуковский — один из основоположников романтизма в русской поэзии. Он был другом Пушкина, наставником императора Александра II и другом Николая I. Самым большим его достижением считается создание языка русской лирики — без Жуковского, как писал Белинский, не было бы Пушкина, а без Пушкина — русской поэзии вплоть до Иосифа Бродского, и даже Oxxxymiron, скорее всего, вряд ли написал бы свой "Горгород".

У Жуковского была обширная библиотека. На полях книг он любил писать заметки о прочитанном, подстрочные переводы или отрывки стихотворений. Профессор кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского государственного университета (ТГУ) Ольга Лебедева рассказала, как все это стало известно. Вскоре после основания университета в 1878 году меценаты стали жертвовать ему книги. Один из них, купец Сибиряков, в конце 1880-х годов выкупил большую часть книг из личной библиотеки поэта у его сына. Среди приобретенного были дневники и письма. Со временем фолианты разошлись по фондам университета, и собрать всю коллекцию воедино удалось только в 1974 году — во время создания описания. В этом году исполняется 20 лет, как томские ученые собирают и издают труды Жуковского. В первые 14 томов, издаваемых с 1999 года, вошли художественные произведения, публицистическая проза и дневники поэта; во время поисков в архивах ученые собрали также множество его писем: их накопилось столько, что было решено собрать шесть томов, состоящих только из них. "Сейчас известно о публикации двух тысяч писем Жуковского. Еще тысяча — ранее не публиковались. В этом году мы издали 15-й том — в нем 80 ранее не опубликованных писем, а до конца года выйдет из печати 16-й том — там уже будет 180 писем. Совсем новых фактов будет не так много, но будут уточнения биографического плана — даты, последовательность событий, причины", — рассказывает Лебедева.

Описание Профессор кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета ТГУ Ольга Лебедева © Вадим Белозерцев/ТАСС

Работая над полным собранием сочинений, ученые ежегодно проводят дни и ночи в архивах Москвы и Санкт-Петербурга, записи поэта пересылают в Томск со всей России и Европы, где Жуковский часто бывал и даже провел последние годы жизни. Все письма надо собрать, порой перевести с французского, пронумеровать, снабдить комментарием о том, чем и при каких обстоятельствах делился автор со своими друзьями, коллегами по цеху, императорами и императрицами и даже с возлюбленной, на которой Жуковский собирался жениться. Решая судьбы России и Греции "Есть неопубликованные письма, а их не так мало, к царствующим особам. Письма к Николаю I, к его жене великой княгине императрице Александре Федоровне, которой Жуковский преподавал русский язык, а потом и воспитывал ее сына, престолонаследника Александра II. Есть неопубликованные письма к Марии Федоровне, принцессе Шарлотте (в браке великой княгине Елене Павловне) — они вообще не были известны", — рассказала Лебедева. В частности, будет опубликовано письмо, свидетельствующее о моменте, с которого Жуковский начал систематические занятия с цесаревичем Александром Николаевичем (Жуковский считал, что государь должен быть "не образован, а просвещен"), будущим Александром II. Считается, что именно благодаря влиянию Василия Андреевича он, взойдя на престол, первым же делом амнистировал декабристов (участников бунта 14 (26) декабря 1825 года) и позже отменил крепостное право. А ведь этого могло и не быть — в письмах к императрице Александре Федоровне, которые также войдут в собрание сочинений, он предлагал на роль учителя цесаревича Иоанна Каподистрию, который, по мнению поэта, лучше разбирался в "науке быть государем". Однако в России Каподистрия считался человеком взглядов оппозиционных и ко двору допущен не был. Впоследствии он стал первым президентом независимой Греции. Защитник всех, кто только худ с правительством Жуковский был даже не другом, а почти членом императорской семьи. "В одном из писем Александра Федоровна пригласила его провести время с царской семьей и покататься на санях. Однако у Жуковского было слабое здоровье, и он пишет, что вынужден отказаться… Между Жуковским и членами императорской семьи в основном были достаточно неформальные отношения", — показывает одно из писем Лебедева. Своим положением поэт пользовался активно, постоянно просил Николая I о помощи, но не только для себя. Одно из таких писем-просьб обернулось для него настоящей ссорой с императором — прошение о помиловании декабриста Николая Тургенева. Тогда письмо попало не самому императору, а его брату Константину, и тот заявил, что помилование Тургенева, которому грозила смертная казнь, возможно — он будет сослан в Сибирь на каторгу. Самого же Жуковского он охарактеризовал как человека, чей образ мысли идет вразрез с государевым.