В Чечне планируют презентовать новый туристический бренд

БУРГАС /Болгария/, 10 сентября. /ТАСС/. Новый туристический бренд под лозунгом "Добро пожаловать на землю героев" планируют презентовать в Чечне в начале октября 2019 года, сообщили во вторник ТАСС министр по туризму республики Муслим Байтазиев на фестивале "Неделя Северного Кавказа в Болгарии".

"Мы обновили свой бренд, он в процессе регистрации. Слоган Чеченской Республики сейчас звучит как "Добро пожаловать на землю героев". Планируем презентовать в начале октября", - рассказал он, добавив, что бренд разрабатывала петербургская компания в течение шести месяцев.

Байтазиев также отметил необходимость создания единого бренда Северного Кавказа по примеру "Золотого кольца". "Уверен, в комплексе республики получат только выгоду, потому что мы сможем привлекать массового туриста", - добавил он.

Число туристов, посетивших Чеченскую Республику, за первое полугодие 2019 года выросло на 37% и составило почти 100 тыс. человек. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов - жителей России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, в 2017 году регион посетили более 100 тыс. туристов.