Власти Дагестана трудоустроили более 150 медработников по программе "Земский доктор"

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Дагестанские власти в рамках программы "Земский доктор" в текущем году трудоустроили 147 врачей и 9 фельдшеров. Об этом сообщается во вторник на сайте Минздрава региона по итогам встречи министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова с ректором Дагестанского государственного медуниверситета Сулейманом Маммаевым и главврачами районных больниц.

"Темой обсуждения стала реализация программы "Земский доктор" в Дагестане. Благодаря совместным усилиям Минздрава республики с Дагестанским медицинским университетом за последний месяц удалось привлечь более 50 докторов. На сегодня, как рассказал Джамалудин Гаджиибрагимов, уже трудоустроены 147 врачей и 9 фельдшеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в этом году Минздрав Дагестана планирует направить на работу в сельской местности 224 специалиста и 10 фельдшеров.

Как сообщается, участники встречи "детально обсудили план мероприятий по привлечению специалистов на работу в медучреждения районов и малых городов". В рамках совещания было также отмечено, что вопрос находится на контроле лично главы республики Владимира Васильева и руководителя регионального Минздрава.

"Кроме того, как отметил министр, по реализации данной федеральной программы Дагестан демонстрирует неплохие результаты, если сравнивать с другими регионами. Цифры говорят сами за себя - с 2012 года в сельские больницы Дагестана трудоустроились 1080 специалистов", - сообщается на сайте.

По словам Гаджиибрагимова, исход реализации проекта зависит от того, насколько "продуктивно проводится работа по привлечению медработников на местах". В связи с этим он поручил руководителям больниц "еще более активизировать работу в этом направлении".

"Также было отмечено, что продолжится активная работа с выпускниками Дагестанского государственного медуниверситета. [Будут проводиться] тематические встречи с молодыми специалистами, в которых будет принимать участие лично министр здравоохранения региона", - добавили в ведомстве.

"Земский доктор" в Дагестане

В текущем году по программе "Земский доктор" в районные больницы и медучреждения малых городов в Дагестане планируется трудоустроить 224 специалиста, еще 10 человек станут участниками новой программы "Земский фельдшер". Размер единовременной выплаты для докторов не изменится и составит 1 млн рублей, размер подъемных для фельдшеров составит 500 тыс. рублей.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.