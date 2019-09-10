Направления в области информатики стали самыми популярными в госуниверситете Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Абитуриенты при поступлении в этом году в Дагестанский государственный университет (ДГУ) чаще всего выбирали направления в области информатики. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе вуза.

"Следует отметить повышенный интерес абитуриентов университета в 2019 году к направлениям подготовки укрупненных групп "Информатика и вычислительная техника" и "Информационная безопасность", - отметил собеседник агентства.

По его словам, это объясняется политикой университета, направленной на поддержку и развитие проектов в области сквозных технологий цифровой экономики, создание информационно-коммуникационных систем различного назначения. Так, ДГУ получил право стать региональной площадкой реализации федерального проекта "Яндекс. Лицей".

Кроме того, между ДГУ и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Школа анализа данных" заключен договор, согласно которому в вузе впервые в регионе будет реализован проект по профессиональному обучению школьников программированию на языке Python.

Всего, по данным пресс-службы, в 2019 году прием в университет по программам высшего образования осуществлен по 35 направлениям бакалавриата, 29 направлениям магистратуры, пяти специальностям. На бюджетную форму обучения принято по программам бакалавриата 1135 человек, по программам магистратуры - 422, по программам специалитета - 30 человек на очную форму.

ДГУ основан в 1931 году, является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан. ДГУ - это научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 102 кафедры, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию и планетарий.