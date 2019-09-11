Ирганайское водохранилище в Дагестане очистят от мусора в рамках экомарафона

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заключительное мероприятие экологического марафона по уборке водоемов "Чистые берега Кавказа" пройдет в четверг в Дагестане, более 1 тыс. добровольцев очистят от мусора Ирганайское водохранилище, сообщил пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".

"Более 1 тыс. добровольцев всероссийской акции "Вода России" совместно с представителями Минприроды России и правительства Дагестана очистят от бытового мусора Ирганайское водохранилище на площади 12 кв. км", - говорится в сообщении.

Как отметил директор Информационно-аналитического центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Сергей Будилин, уборка пройдет в месте туристического хаба, где скоро появится множество туристов и отдыхающих. "Наша задача - оставить после себя чистые берега, на которых будет стыдно мусорить", - приводятся в сообщении его слова.

Как уточняет пресс-центр, с 31 августа, когда начался экомарафон, на Кавказе были проведены сотни мероприятий по уборке берегов водоемов, в них приняли участие более 200 тыс. человек. Наиболее масштабные уборки прошли на реках Сунже, Назранке, Архызе, Кенче, Нальчике, Тереке, Череке, а также на озерах Зункаре, Каррасе, Старом Каррасе и других.

Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов проводится Минприроды России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов в рамках ФЦП "Вода России" с 2014 года, с 2019 года она проходит под флагом национального проекта "Экология". За это время уборки объединили более 5 млн человек по всей стране. В этом году от бытового мусора будут очищены сотни водных объектов в ходе восьми экомарафонов: "Чистые берега Кавказа", "Чистые берега Дальнего Востока", "Чистые берега Байкала", "Чистые берега Сибири", "Чистые берега Урала", "Чистый Дон", "Чистые берега Крыма" и марафона в Краснодарском крае. Ожидается, что участниками уборок станут более полумиллиона человек.