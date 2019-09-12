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Северный Кавказ

Владимиров: научно-образовательный центр даст толчок развитию АПК Ставрополья

Центр должен появится на базе аграрного университета и Северо-Кавказского федерального университета

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ), создаваемый в Ставропольском крае, станет подспорьем в развитии агропромышленного комплекса региона. НОЦ будет работать на базе двух образовательных учреждений, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

"В Ставрополе на базе аграрного университета и Северо-Кавказского федерального университета мы создаем научно-образовательный центр, он будет подспорьем, одной из основных движущих сил [в развитии агропромышленного комплекса и экономики края]. Сформировано техническое задание для него, для будущих исследований, выходим на обсуждение бюджета с федеральными властями", - сказал Владимиров.

Вопрос создания научно-образовательного центра на Ставрополье власти региона обсудили в начале 2019 года во время поездки в регион министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова. В качестве специализации центра обсуждались научные разработки в сфере сельского хозяйства.

Согласно национальному проекту "Наука", к 2024 году в стране планируется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена на не менее чем 50%.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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