Главный оркестр Росгвардии даст концерты в трех городах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии РФ проведет концерты в Дагестане с 14 по 16 сентября, сообщили в четверг в пресс-службе министерства культуры Дагестана.

"Образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии РФ прибыл в Республику Дагестан для участия в Фестивале духовых оркестров "Дагестанские фанфары", а также в масштабном мероприятии, посвященном празднованию Дня народного Единства и 20-летию разгрома бандформирований, вторгшихся в Дагестан в 1999 году. Свою программу один из лучших военно-музыкальных коллективов страны представит также на других площадках республики", - говорится в сообщении.

По информации Минкультуры, в субботу, 14 августа выступление оркестра пройдет на городской набережной в Дербенте, вечером в воскресенье оркестр выступит в Махачкале на летней эстраде Дагестанской государственной филармонии, а в понедельник, 16 августа - в Каспийске на площади им. Ленина. говорится в сообщении. Вход на все концерты оркестра будет свободным.

В эти дни в Дагестане празднуются 20-летие разгрома международных бандформирований и День единства народов республики. 7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.