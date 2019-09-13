Дагестан в 2018 году ввел в эксплуатацию более 30 объектов за счет инвестпрограммы

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 30 социальных объектов введено в эксплуатацию в Дагестане в 2018 году в соответствии с республиканской инвестиционной программой, сообщил в пятницу министр финансов Дагестана Юнус Саадуев.

"В 2018 году на реализацию мероприятий республиканской инвестиционной программы было выделено более 3,7 млрд рублей: 2,1 млрд рублей - из федерального бюджета, 1,6 млрд рублей - из республиканского. Реализация программы позволила обеспечить строительство и реконструкцию 82 объектов, из которых в эксплуатацию был введен 31", - сказал министр, выступая с докладом об исполнении бюджета Дагестана за 2018 год на сессии парламента республики.

По информации регионального министерства финансов, в рамках программы в эксплуатацию были введены 10 объектов образования, 15 - коммунальной инфраструктуры, четыре - спортивных, по одному объекту здравоохранения и культуры.