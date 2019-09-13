В Дагестане дети смогут получать бесплатное допобразование в коммерческих организациях

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки Дагестана внедряет систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, которая позволит бесплатно обучаться в частных организациях и повысить качество предоставляемых ими услуг. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"Система персонифицированного финансирования дает детям возможность обучаться бесплатно в любой организации, в том числе и частной. Оплата будет производиться по именным сертификатам", - рассказали в пресс-службе.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Образование". Новая схема финансирования дополнительного образования позволит вести реальный учет услуг, которые получат дети, их качество и охват. По данным министерства, за каждым ребенком (родителем) планируется закрепить личный кабинет с именным сертификатом и персональным счетом для оплаты обучения. При этом сертификат можно будет направить на обучение по нескольким направлениям, в зависимости от стоимости образовательной программы.

"Персонифицированное финансирование дает детям больше возможностей для индивидуального развития, позволяет выбрать то, что им действительно интересно и делает доступными те программы, за которые раньше нужно было платить. Плюс ко всему, это инструмент для повышения качества дополнительного образования детей", - приводятся в сообщении слова вице-премьера, министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой.

Средства на персональном сертификате будут пополняться ежегодно в порядке очередности заявок. Оператором новой системы выступит региональный модельный центр дополнительного образования, созданный на базе регионального учреждения "Малая академия наук".

До конца 2019 года новой системой планируется охватить не менее 25% учащихся республики.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.