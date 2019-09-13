Капсулу с землей с места битвы у реки Кацбах заложили в Самаре около Дома офицеров

САМАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Капсула с землей с места битвы у реки Кацбах в Польше была заложена в Самаре у памятника 5-му гусарскому Александрийскому полку, расположенного около самарского Окружного дома офицеров (ОДО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа в пятницу.

"В Самаре у памятника 5-му гусарскому Александрийскому полку состоялась торжественная закладка капсулы с землей с места битвы у реки Кацбах в Польше 14 августа 1813 года", - говорится в сообщении.

Земля была доставлена в Самару по инициативе Самарского гарнизона и военно-исторического клуба "Бессмертные гусары". Для доставки земли был организован мотопробег из Польши в Россию, участники которого преодолели более 6 тыс. км.

Битва при Кацбахе произошла в августе 1813 года. Русско-прусская армия под командованием генерала Блюхера разгромила французскую армию генерала Макдональда. В этом сражении особую роль сыграли александрийские гусары, которые совместно с ахтырским, белорусским и мариупольским полками, а также каргопольскими драгунами при кавалерийской атаке сумели опрокинуть тяжеловооруженную французскую пехоту.