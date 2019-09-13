Единый цифровой контур создадут для сокращения очередей в медучреждения Дагестана

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Создание единого цифрового контура в медицинских организациях Дагестана планируется до 2024 года в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", он поможет сократить очереди на прием к врачу, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В рамках создания единого цифрового контура в медучреждениях Дагестана в республику поступило новое оборудование - более 2,5 тыс. компьютеров, 738 принтеров, а также криптографическое оборудование, которое будет распределено между всеми медицинскими организациями пока только столицы региона", - отметил собеседник агентства.

По его словам, это первая закупка техники: сейчас идет организация рабочих мест, устанавливают программное обеспечение, а всего же для обеспечения всех медучреждений в течение пяти лет планируется приобрести более 14 тыс. компьютеров.

"Для пациентов откроют электронные медицинские карты. А докторам будет легче найти необходимую информацию, так как они получат доступ к исследованиям и медицинским записям. Кроме того, новая система работы сократит очереди на прием, а врачи смогут дольше общаться с каждым пациентом, так как сэкономят время, которое обычно тратили на бумажную работу", - заключил представитель Минздрава региона.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.