Башкирия намерена перенять опыт Московской области по мониторингу жалоб и решению проблем

УФА, 13 сентября. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) для оперативного реагирования на жалобы и отслеживания динамики изменений будет создан в Башкирии по аналогии с опытом Московской области. Запуск проекта планируется в этом году, сообщила ТАСС в пятницу Наталья Фадина, пресс-секретарь и.о. вице-премьера республики Андрея Назарова.

"Правительственная делегация Башкирии посетила Центр управления регионом в Московской области для изучения передового опыта Подмосковья в вопросах мониторинга жалоб и запросов населения, оперативного разрешения проблем. После анализа работы Центра принято решение о создании современного и высокотехнологичного аналога в республике", - рассказала она.

Основой разрабатываемого ЦУР станет работающая в Башкирии система мониторинга "Инцидент менеджмент", в функционал которой добавится отслеживание экономических показателей. Это позволит оценить эффективность решений правительства по реализации национальных проектов, добавила Фадина. "Сегодня нам требуется полноценный выосокотехнологичный ЦУР, который позволит руководству Башкирии не только оперативно реагировать на жалобы и обращения граждан, но и отслеживать в режиме онлайн динамику изменений, заблаговременно предотвращать проблемы, связанные с починкой дорог, возникновением очередей в больницах, строительством инфраструктуры", - отметила собеседник агентства.

Запуск первого этапа проекта запланирован на конец 2019 года, для этого в систему "Инцидент" будут добавлены системы мониторинга, налажено ведомственное взаимодействие. На втором этапе на основе новых показателей будет запущена аналитика. Функционирование центра обеспечат сотрудники профильных министерств и ведомств за счет перераспределения обязанностей.