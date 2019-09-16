Бакунинский мост в центре Пензы реконструируют за 930 млн рублей

ПЕНЗА, 16 сентября. /ТАСС/. Бакунинский мост через реку Суру, расположенный в центре Пензы и связывающий две крупные части города, будет реконструирован в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" к сентябрю 2021 года. На работы будет направлено 930 млн рублей, сообщил в понедельник журналистам и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков.

"Этот мост в центре города является для многих ключевым, мы понимаем, что он построен давно и без реконструкции мы не сможем его эксплуатировать. Более 930 млн рублей будет направлено на реконструкцию Бакунинского моста, за два года мы должны провести все работы", - отметил Волков.

Бакунинский мост через Суру - одна из важнейших транспортных артерий Пензы, которая связывает две части города - развивающийся микрорайон ГПЗ-24 и центр. Реконструкция моста позволит увеличить его пропускную способность и избежать в будущем дорожных заторов на востребованном направлении. По словам начальника управления капитального строительства Пензы Игоря Умнова, мост будет расширен с двух до трех полос, будут созданы пешеходные и велодорожки.

С 19 сентября движение по мосту будет прекращено на два года в связи с тем, что рабочие начнут разбор его конструкций. "Мы уже не можем заниматься реконструкцией моста, не закрывая движения по нему. Наряду с переносом коммуникаций, нам необходимо перейти к его разбору, поэтому движение по мосту будет прекращено с 19 сентября", - отметил Волков.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.