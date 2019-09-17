Власти актуализируют комплексный план развития Кисловодска и внесут дополнительные пункты

КИСЛОВОДСК /Ставропольский край/, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа разработало проект распоряжения правительства, который предусматривает внесение десяти дополнительных пунктов в комплексный план развития ставропольского города Кисловодск до 2030 года. Об этом сообщил во вторник первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров на выездном заседании рабочей группы верхней палаты российского парламента.

"На прошлом заседании мы приняли решение о подготовке акта правительства, предусматривающего актуализацию плана мероприятий по развитию Кисловодска и сроков их реализации. Министерством по делам Северного Кавказа подготовлен, направлен на согласование в федеральные и региональные органы власти проект распоряжения правительства. Он предусматривает в 2019-2021 годах десять мероприятий, в отношении которых определен источник финансирования", - сказал Федоров.

На заседании также обсудили ход реализации плана развития города-курорта. "В части реализации плана комплексного развития города-курорта Кисловодска мероприятия организационного раздела, их 37, все идут по графику. Мероприятия второго раздела, запланированные на 2018 год, выполнены в полном объеме", - сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что в этом году выполнена очистка русла реки Ольховка, а в декабре завершат берегоукрепительные работы на реке Подкумок. На 91 млн рублей курортного сбора благоустроят мемориал "Журавли", окончание работ запланировано на 2020 год.

Перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодск до 2030 года был утвержден распоряжением правительства РФ 29 декабря 2016 года. Документ содержит 77 пунктов, предусматривается шесть основных направлений развития города, по ряду мероприятий определены источники финансирования.