"Ласточки" в Кавминводах за сутки перевозят до 3 тыс. пассажиров

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Загрузка пригородных поездов "Ласточка" в первые недели работы на маршруте в Кавказских Минеральных Водах выросла практически втрое. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"До 3 тыс. пассажиров перевозится за одни сутки пригородными экспрессами на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск. Для сравнения, в первые дни курсирования электропоездами "Ласточка" пользовались порядка 1,1 тыс. пассажиров в день", - говорится в сообщении.

Пригородные экспрессы запустили на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск 1 сентября. Ранее в пресс-службе сообщали, что поезда в первые десять дней работы в регионе перевезли около 15,7 тыс. пассажиров. Экспрессы ходят четыре раза в день, останавливаясь на станциях Ессентуки, Пятигорск и Лермонтовский.

Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. Расстояние между городами составляет от 19 до 39 км.