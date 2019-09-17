В Дагестане благоустроят шесть городских площадок Кизилюрта до конца года

МАХАЧКАЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Обновление и благоустройство шести городских площадок городского округа Кизилюрт Республики Дагестан будет произведено по нацпроекту "Жилье и городская среда" до конца 2019 года. Об этом сообщили во вторник журналистам в мэрии.

"До конца этого года будут благоустроены шесть городских общественных территорий или мест массового пользования граждан, в том числе идет реконструкция Аллеи Славы по улице Гагарина, будет завершено строительство пешеходной зоны - тротуар по улице Малагуйсейнова, предусмотрено также комплексное благоустройство большого сквера Афганцев, и облагорожен сквер на площади Героев, строительство нового парка отдыха предстоит завершить в поселке Новый Сулак по улице Заводская, а в другом населенном пункте городского типа будет облагорожен сквер в центре Бавтугая (относится к городу Кизилюрт, административно подчиняются мэрии Кизилюрта - прим. ТАСС)", - уточнили в мэрии

Решение о благоустройстве большого сквера Афганцев, где установлен памятник воинам-интернационалистам, жителям города Кизилюрт и Кизилюртовского района, погибшим в Афганской войне, принято после обращений жителей города, в том числе ветеранов Афганистана. К скверу подведена система водоотведения, частично проложено бетонно-асфальтное покрытие, завершились работы по проведению электролиний, установлены новые бордюры.

Согласно проекту, в обновленном сквере появится детская игровая площадка и открытые зоны массового досуга, система полива и точечного орошения растений, а прилегающая территория будет оформлена декоративными цветочными газонами.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы, общий объем финансирования - более 1 трлн рублей.