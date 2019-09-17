Фестиваль стрит-арта пройдет осенью в Дербенте

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Дербента проведут осенью фестиваль стрит-арта. Мероприятие планируется посвятить Дню города, который будет отмечаться в октябре, сообщил ТАСС начальник Управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.

"Сейчас идет обсуждение дат проведения фестиваля. Хотим сделать что-то необычное и интересное и порадовать горожан и гостей города", - сказал собеседник агентства.

Магомедов отметил, что основными площадками станут развивающиеся районы города, а не его историческая часть. По его словам, рисунки будут посвящены различным актуальным темам, в том числе социальным.

"Учитывая, что Дербент является одним из древнейших городов России, здесь все тонко, речь идет не о рисовании на исторических зданиях, конечно же, это будут развивающиеся районы. Постараемся, чтобы это было правильно вписано в городскую среду и чтобы не было диссонанса", - добавил он.

Ожидается, что фестиваль посетят десять художников из разных регионов России, которые будут работать на пяти площадках. В числе приглашенных - известный художник Покрас Лампас.

Магомедов выразил надежду, что в последующем этот фестиваль может стать постоянной площадкой для талантливых художников. "Это должен быть не просто разовая акция, а настоящий фестиваль с соответствующим контентом, образовательными площадками. Чтобы в последующем сюда приезжали ребята из регионов СКФО", - сказал собеседник агентства.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.