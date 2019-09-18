Экспедиция Северного флота повторила маршруты первопроходцев Земли Франца-Иосифа

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа на спасательном буксирном судне "Алтай" вместе с научной группой Русского географического общества прошла маршрутом первооткрывателя архипелага Юлиуса Пайера. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Свой путь экспедиционный отряд начал с высадки на мысе Тегетхофф острова Галля. Здесь были исследованы места стоянки экспедиции Пайера и остатки лагеря американской экспедиции Уолтера Уэлмена 1898-1899 годов, а также [проведены] исследования флоры и фауны архипелага", - сообщает пресс-служба.

Ученые провели гляциологические (связанные с изучением льда) наблюдения. По маршруту австро-венгерской экспедиции 1874 года участниками экспедиции были зафиксированы основные географические пункты, которые описал Юлиус Пайер в своей книге "725 дней во льдах Арктики".

Завершилось повторение маршрута высадкой на мысе Аук острова Рудольфа, где были организованы поиски следов возможного захоронения отважного русского полярного исследователя Георгия Седова, погибшего при походе на Северный полюс в 1914 году.

Завершая работу в восточной части Земли Франца-Иосифа, экспедиционный отряд исследовал "Форт Мак-Кинли" на мысе Геллера острова Земля Вильчека, где экспедицией Уолтера Уэлмена 1898-1899 годов был устроен продовольственный склад.

Нападение моржа

При высадке на мысе Геллера группе исследователей пришлось спасаться от самки моржа, которая, оберегая своих детенышей, напала на экспедиционную шлюпку. Серьезных неприятностей удалось избежать, военнослужащие Северного флота сумели отвести лодку от животных, не нанеся им вреда.

В настоящее время спасательное буксирное судно "Алтай" с участниками совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества продолжает выполнять задачи в районе острова Алджера в сложных гидрометеорологических условиях плавания при скоплении льдин и айсбергов.