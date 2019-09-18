Лесным ведомствам четырех регионов поручено усилить меры по борьбе с лесными пожарами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Лесным ведомствам Краснодарского края, Астраханской и Саратовской областей, а также Республики Башкортостан поручено усилить противопожарные меры в связи с повышением пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

"В настоящее время на территории Краснодарского края, Астраханской и Саратовской областей установились высокий, местами чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В Республике Башкортостан установились средний, местами высокий класс пожарной опасности. Оперативный штаб Рослесхоза поручил лесным ведомствам указанных регионов усилить межведомственное взаимодействие с территориальными органами МВД России, МЧС России, с органами местного самоуправления по обеспечению мер пожарной безопасности на природных территориях", - говорится в сообщении.

По прогнозу пожарной опасности, в период с 18 по 22 сентября дефицит осадков прогнозируется в южной части Астраханской области. Усиление ветровой нагрузки с порывами до 18-20 м/с прогнозируется в Саратовской области, по югу Республики Башкортостан, а также в Краснодарском крае.

При наличии среднего, высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности лесные и природные пожары могут возникать даже от незначительных источников огня.